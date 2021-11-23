BIST 1.755
DOLAR 11,42
EURO 12,84
ALTIN 663,91
HABER /  DÜNYA

İstanbul'dan kalkan otobüs Bulgaristan'da yandı! 46 kişi yanarak can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'dan kalkan otobüs Bulgaristan'da yandı! 46 kişi yanarak can verdi

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 12'si çocuk 46 kişi yanarak öldü. Otobüsün İstanbul'dan kalktığı belirlendi...

Abone ol

Bulgaristan'da Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: Daha 25 hafta var
Abdullah Avcı: Daha 25 hafta var
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan jet cevap
Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan jet cevap
Aydın'da şakacı hırsızlar polisten kaçamadı
Aydın'da şakacı hırsızlar polisten kaçamadı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan iş adamı tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan iş adamı tutuklandı
Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti
Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti
Türkiye 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Abdülkadir Ömür'den muhteşem gol
Abdülkadir Ömür'den muhteşem gol
Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi
Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi
Kadınlar için alınan kararı Mansur Yavaş duyurdu
Kadınlar için alınan kararı Mansur Yavaş duyurdu