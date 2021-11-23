Asgari ücret belli oldu! Hükümetin belirlediği rakam ne? Çalışma Bakanı açıklamıyor ama

7 milyondan azla çalışanın gözü kulağı belirlenecek olan asgari ücrette. Sendikalar en az 4 bin lira isterken, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı rakam kulislere sızdı. Bakanlık, enflasyon artı yüzde 8-10 puan üstünde bir rakam belirledi. İşte o rakam....

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Asgari ücretle ilgili son viraja girildi. Hükümet cephesinde asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenilirken, 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Hükümet kanadında enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor.

AK Parti'ye bir kaç kez brifing verildi

Edinilen bilgiye göre, Çalışma Bakanlığı’nda Asgari Ücret, 3600 gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi başlıkları altında yapılan çalışmalar konusunda, iktidar partisine bir kaç kez bilgi verildi. Parti kurmaylarıyla yapılan toplantılarda, ‘olasılıklar ve yapılabilirlik’ üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

İşte asgari ücrette artış olasılıkları...

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu. Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin rakam telaffuz etmiyor

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi. Toplantılarda, asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek belirlemesinin, tüm ücret sıkalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Devletin ödediği prim desteği 75 liradan 100 liraya çıkıyor

Ayrıca, devletin işverene ödediği 75 liralık prim desteğinin, 100 lira olarak uygulanmasının da gündemde olduğu belirtildi. Bakan Bilgin’in ayrıca, “Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışması doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor. Ama sektörel asgari ücreti tartışıyoruz. Seçenekleri değerlendirerek, karar vereceğiz. Belli meslekler var ki; belki standart ücretin üzerinde olabilecek” dediği öğrenildi.