Ekrem İmamoğlu'ndan ekmek zammı açıklaması Halk ekmek zam yapacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fırınların ekmeğe zam yapacağı ile ilgili haberler için konuştu.

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar’ın İstanbul’da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını duyurması ses getirdi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklamada bulundu. Artan maliyetlere dikkat çektiği açıklamasında İmamoğlu, Halk Ekmek'in fiyatlarını sabitleyebildiğini ancak küçük esnafın böyle bir şansının olmadığına vurgu yaptı.

İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil! Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok.”

Ekmeğin fiyatını değiştirmedi

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, son 3 ayda buğday fiyatlarının yüzde 25 artmasına dikkat çekerek elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerin olağanüstü arttığını belirtmiş, “Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” açıklaması yapmıştı.