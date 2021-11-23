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Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda  'Fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı. 

Van
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