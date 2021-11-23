Adaylıkta yeni tartışma! CHP'de böyle Abdullah Gül'ün önünü açacaklar

CHP'deki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı gündemini sık sık köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi bu defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Abdullah Gül'ün geçeceğini yazdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık gündemiyle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünün kesilmesinin istendiğini böylece Gül'e yol açılacağının konuşulduğunu yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ismini taşıdı. Gül'ün geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde de ismi geçmiş ancak Gül ortak ittifak oluşmadığı için aday olmadığını açıklamıştı.

Selvi "Artık Gül mü, Kılıçdaroğlu mu diye sormanın vakti geldi" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasıyla rakip olarak görünen Yavaş ve İmamoğlu'nun engellenip böylece Gül'e yol açılacağını yazdı. İşte o yazı:

Bir süredir Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu, sorusunu soruyordum. Ama artık Kılıçdaroğlu mu Gül mü, diye sormanın zamanı geldi. Çünkü bir süredir gündemden düşen Abdullah Gül ismi yeniden denkleme girdi.

Bu sonuca 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için çaba gösteren Temel Karamollaoğlu’nun önümüzdeki günlerde Abdullah Gül’le bir araya gelecek olmasından dolayı varmadım.

Abdullah Gül’ün 29 Ekim ve 10 Kasım’da yaptığı Atatürklü paylaşımlardan da çıkarmıyorum.

Siyasetin bir matematiği var. Ona bakıyorum. Bir de kulislerde konuşulanlara kulak kabartıyorum.

Kılıçdaroğlu'nun hamleleri

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak yanlış bir iş yapmadı.

1- İsminin tartışılmasını sağladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi ilk üçte yer alıyor, Kılıçdaroğlu’nun ismi cumhurbaşkanı adaylığında geçmediği için çok geride kalıyor. Kılıçdaroğlu ismi aylardır ekranlarda tartışılarak öne çıkmaya başladı.

2- Kılıçdaroğlu, kendi ismini ön plana sürerek CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi etrafında oluşan kaynamayı bastırdı.

3- Millet İttifakı ortaklarının masaya Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartıyla oturmasının önüne geçti.

Abdullah Gül'e hazırlık mı?

Abdullah Gül odaklı bir değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum. “Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önünü kesip Abdullah Gül’ün önünü açacaklar” deniliyor. “Kılıçdaroğlu’na, ‘Bak ne yaparsak yapalım seninle seçim kazanılamıyor’ denilip Abdullah Gül aradan çıkarılacak” değerlendirmesi de yapılıyor.

Ben, Abdullah Gül’ün adaylığını çok mümkün görenlerden değilim. Hem CHP’de Gül’e karşı ciddi bir direniş var hem de Abdullah Gül ismi gündemden düştü. Ancak muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını da aktarmak istedim.