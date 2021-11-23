Görevden alınacağı iddia edilen Lütfü Elvan'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alacağı iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın önemli ekonomi mesajları verdiği millete sesleniş konuşmasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

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Muhalefet kesimlerince Erdoğan'ın görevden alacağını iddia ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde faizle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Elvan'ın Erdoğan'ın sözlerini alkışlamadığı iddiası

Bu sözlerin ardından AK Parti'nin grup toplantısında faiz indirimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden parti içindeki bazı isimlere yüklenmişti. Elvan'ın faizle ilgili sözlerine tepki gösterdiği söylenen Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" demişti.

Elvan'ın, Erdoğan'ın sözleri sonrası grup toplantısı sonunda Meclis'ten en önce ayrılan isimlerden olması ve o sözleri sarf ettiği sırada alkışlamadığı görülmüştü.