BIST 1.755
DOLAR 11,72
EURO 13,18
ALTIN 671,11
HABER /  DÜNYA

Karar açıklandı! Okullar ve ofisler haftanın 3 günü kapalı kalacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karar açıklandı! Okullar ve ofisler haftanın 3 günü kapalı kalacak

PAKİSTAN’ın Pencap eyaleti yönetimi, eyaletin başkenti Lahor'da yaşanan yoğun sis nedeniyle okullar ve özel ofislerin haftanın 3 günü kapalı kalmasına karar verdi.

Abone ol

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da günlerdir etkili olan yoğun sis nedeniyle kentte trafik ve rutin hayat olumsuz etkilenmişti. Lahor, dünyanın en kirli dört kenti listesinde 3. sırada yer almış, insanların ise kirlilik nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti. Lahor'da meydana gelen yoğun sisin giderek kötüleşmesi üzerine Pencap eyaleti yönetimi, bugün başkent Lahor'da özel ve devlet okulları ile özel ofisleri haftanın 3 günü kapatmaya karar verdi. Pencap Gelir Kurulu Gelir Yardım Müdürü Babar Hayat Tarar, kısıtlamanın 27 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında uygulanacağını belirterek, okulların ve ofislerin cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kapalı kalacağını aktardı.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) tarafından yapılan açıklamada ise, Lahor'da hava kalitesinin 167'ye ulaştığı bildirilerek, kentin dünyanın kötü hava kalitesine sahip ilk 5 kenti arasında yer aldığı kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Pencap yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Lahor'daki özel sektör şirketlerine bir sonraki duyuruya kadar yüzde 50 katılım esasına göre faaliyet göstermeleri talimatı verilmiş ve havayı kirletenlerin cezalandırılacağı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı iki haftada yüzde 32 arttı
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı iki haftada yüzde 32 arttı
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Jandarmada FETÖ yapılanması operasyonu 53 mahrem imam yakalandı
Jandarmada FETÖ yapılanması operasyonu 53 mahrem imam yakalandı
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Erdoğan 'ekonomik kurtuluş savaşı' dedi Babacan kameralar karşısına geçti: Yeter artık
Erdoğan 'ekonomik kurtuluş savaşı' dedi Babacan kameralar karşısına geçti: Yeter artık
Adaylıkta yeni tartışma! CHP'de böyle Abdullah Gül'ün önünü açacaklar
Adaylıkta yeni tartışma! CHP'de böyle Abdullah Gül'ün önünü açacaklar
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı