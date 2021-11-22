'Kul hakkı yemem' diyen Kibariye'ye kuaförden yanıt: Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin

“Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin”

Konuya ilişkin konuşan kuaför dükkanı sahibi Kemal Kıran, "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin. Bizim kendisinin sanatına karşı bir saygımız var ancak bize tehditkar bir şekilde ‘Hadlerini bildiririm’ tarzında kelimeler kullanıyor. Bizim paramızı versin. Biz zaten haddimizi biliriz. Biz konuyla ilgili kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor. Kibariye Hanım’ın eşi ve medya danışmanı zaten ödeme yapmadıklarını kabul ediyor” diye konuştu.