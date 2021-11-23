Uyurken rüyalarımıza sızacaklar! Reklamcıların gözü dönmüş planı!

İnsan beyninin sırlarına erişebilmek için teknolojinin sınırları zorlanıyor. Sağlık için önemli gelişmeler kaydedilirken pazarlama dünyası da nöropazarlama tekniklerini geliştiriyor.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacı, büyük şirketlerin, insanların rüyalarına reklam yerleştirmek için çalışma yaptığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha önce imkansız olarak görülen olaylar da bir bir gerçekleşmeye devam ediyor. Ancak şirketlerin üzerinde çalıştığı son konu, duyanları ürküttü.

Rüyalara müdahale planı

Independent Türkçe'nin haberine göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacı, pazarlama firmalarının insanların rüyalarına reklam yerleştirebileceğini söyledi.

3 yıl içinde hayata geçirilecek

Uyku ve insan bilişi üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların dijital fikir ve kültür dergisi Aeon'da kaleme aldığı bir makalede pazarlamacıların yüzde 77'sinin üç yıl içinde "rüya teknolojisi" reklamcılığına geçmeyi planladığını vurguladı.

"Uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yollarını açıkça test ediyorlar" ifadelerini kullanan araştırmacılar "Rüya inkübasyonunun, yani rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında uyaranların sunulması işleminin ticari ve kâr amaçlı kullanımı hızla gerçek oluyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sürüyor

Makalenin yazarlarından ikisi, MIT'nin rüyaları "hacklemek" ve uyuyanlarla iletişim kurmak için tasarladığı cihaz üzerinde çalışan araştırma ekibinde yer alıyor.