AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi.

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Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken, AK Parti'den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.

Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.

"Reçete yine AK Parti'dedir"

"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.