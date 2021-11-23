BIST 1.775
DOLAR 11,87
EURO 13,36
ALTIN 682,71
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi.

Abone ol

Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken, AK Parti'den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.

Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.

"Reçete yine AK Parti'dedir"

"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar ve enflasyon açıklaması ürküttü önümüzdeki alta ayda... Avrupa'da enflasyon paniği Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewingu uyardı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Kul hakkı yemem' diyen Kibariye'ye kuaförden yanıt: Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin
Foto Galeri 'Kul hakkı yemem' diyen Kibariye'ye kuaförden yanıt: Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması! Tarih verdi!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması! Tarih verdi!
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
AUGİS 2021 sınav görevli ücretleri kaç para oldu, ne zaman yatar?
AUGİS 2021 sınav görevli ücretleri kaç para oldu, ne zaman yatar?
Aracın bagajından ceset çıkınca cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti
Aracın bagajından ceset çıkınca cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti
İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Kayseri'de kayıp adamdan kahreden haber geldi! Bakın nerede bulundu
Kayseri'de kayıp adamdan kahreden haber geldi! Bakın nerede bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu pazara gitti en çok gelen duyduğu cümleyi söyledi
Kemal Kılıçdaroğlu pazara gitti en çok gelen duyduğu cümleyi söyledi
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor
Görevden alınacağı iddia edilen Lütfü Elvan'dan dikkat çeken paylaşım
Görevden alınacağı iddia edilen Lütfü Elvan'dan dikkat çeken paylaşım
Karar açıklandı! Okullar ve ofisler haftanın 3 günü kapalı kalacak
Karar açıklandı! Okullar ve ofisler haftanın 3 günü kapalı kalacak