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Avrupa'da enflasyon paniği Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewingu uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa'da enflasyon paniği Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewingu uyardı

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonla "daha hızlı" şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

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Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel ticarette arz-talep dengesinin bozulması ve artan taleple yükselişe geçen enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun hafife alındığını vurgulayan Sewing, ECB’nin enflasyona karşı daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın aynı konferansta Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerinden sonra konuşan Sewing, enflasyonla mücadele konusunda “Merkez bankasının az önce duyduğumuzdan daha erken yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Lagarde, konferansta, enflasyon nedeniyle ECB para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik piyasa beklentilerini karşılamayarak, mevcut enflasyona değil orta vadeli verilere baktıklarını dile getirmişti.

Öte yandan, bu hafta açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nin enflasyonu enerji maliyetlerinin artmasının etkisiyle ekimde yüzde 4,1 ile 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da ise eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

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