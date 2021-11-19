Ankara'da feci kaza! Virajı alamayınca takla attı

ANKARA’dan Ayaş ilçesine seyir halindeki araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayarak takla attı. Kaza sonucu araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Ankara-Ayaş istikameti Aysanti Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Çerkeş idaresindeki 06 YU 164 plakalı Renault marka araç, Ankara’dan Ayaş istikametine doğru seyir halindeyken, Aysanti Geçidi mevkiinde, şiddetli yağışın ardından kayganlaşan yolun etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Keskin virajdan dönemeyen araç yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine, yoldan geçen araçların ihbarı ile çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 3’ü yetişkin 5 kişinin bulunduğu araçtaki Hatice Çerkeş'in hayatını kayettiğini belirlerken, Melahat Çerkeş'i ise ağır yaralı olarak en yakın hastaneye sevk etti.



Kazayı duyarak olay yerine gelen şoför Emrah Çerkeş'in akrabası Orhan Akkan, kazanın saat 12 sıralarında geliştiği bilgisini vererek, “Aşırı hız ve yağıştan dolayı aracımız takla attı. Araç benim kontrolüm altın değildi. Kayınçom Emrah Çerkeş kullanıyordu. Virajı alamadı ve aracı devirdi. Eşi Hatice Çerkeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaynanam Melahat Çerkeş şu anda ağır yaralı durumda, hastanede. Çocukların durumu iyi” ifadelerini kullandı.