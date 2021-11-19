İsmailağa Cemaati: Faiz belası yüzünden para eridi ve pahalılık aldı yürüdü

'İsmailağa Cemaati' lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Türk lirasının "erimesinin faiz belasından olduğunu savundu.

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Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.30'u gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

Merkez Bankası'nın kararından ve dövizdeki sert yükselişten sonra İsmailağa Cemaati'nden konuyla ilgili olarak bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun "Faiz yüzünden para eridi ve pahalılık aldı yürüdü. Paranın erimesi o faiz belasından oluyor" denildi.