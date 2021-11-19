Cübbeli Ahmet Hoca'dan AK Partili Mehmet Özhaseki'ye tepki! Sonra bereket bekliyoruz...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ""Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Tercihlerine saygı duymalıyız" sözlerine isim vermeden tepki gösterdi. Cübbeli Hoca, "Bâzı İslâmcılar(!) Allâh'ın en büyük haramlarından olan eşcinsellik için "Biz onların tercîhine saygı duymalıyız" diyorsa başımıza taş yağmadığına şükredelim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir soru üzerine LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi. Özhaseki bu sözleriyle ilgili yeni açıklama yapsa da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den sert tepki geldi.

'Ehli kitap' dediği Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok' sözlerini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliği eleştirdiği, Doğu Perinçek'e destek vermesinin nedenlerini açıkladığı videosunu Mehmet Özhaseki'nin ismini vermeden kişisel Twitter hesabından şu notla paylaştı:

Putin örneği verip 'kitapsız bazı İslamcılar' dedi

"Kitâb Ehli olan Putin: 'Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok!' derken kitapsız bâzı İslâmcılar(!) Allâh'ın en büyük haramlarından olan eşcinsellik için 'Biz onların tercîhine saygı duymalıyız' diyorsa başımıza taş yağmadığına şükredelim."

Cübbeli Ahmet Hoca o vaazında neler söyledi?

Cübbeli Ahmet Hoca, paylaştığı videoda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hatırlatarak şunları söyledi:

Memlekette eşcinsellik revaçta! Ondan sonra bereket bekliyoruz!

"Lezbiyenlik, eşcinsellik şu anda memlekette revaçta. Bunlar şovmenlik yapıyor. Bunlar milyon liralık paralar kazanıyor. Kimse bunlara 'durun, etmeyin, yapmayın, böyle kırıtarak konuşmayın, bizi çoluk çocuğumuzu perişan ettiniz' demiyor. Ondan sonra bereket bekliyoruz."

Resim paylaşıp Milli Takım'da oynuyor

Kadın kadınla lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize 'ne fitne çıkarıyorsun' diyorlar. Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah'la senin aranda beni alakadar etmez. Ama sen internete koyup da niye bütün milletin kızını gelinini bu işlere teşvik ediyorsun?"

Sonda Doğu Perinçek'le dost oluyoruz!

"Yetkililer de bunlara madalya takarsa, olacağı bu! Bereket kalmıyor. Ondan sonra Doğu Perinçek'le anlaşmak durumunda kalıyoruz. Doğu Perinçek bunlara karşı çıkıyor. Ben şimdi Doğu Perinçek 'Allah bir' dersi ben 'iki' mi diyeceğim ya! Ben de 'doğru konuşuyorsun' diyorum..."

"Bu kadar hacı hoca geçinen, Müslümanız diyen, kelli felli bürokrasi bilmem nesi, bu kadar parti pırtı zırtı, niye bir tepki vermiyorsunuz bu eşcinselliğe ya!"