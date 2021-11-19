Katil iki berberi öldürdü! Beyaz havlulu müşteriye dikkat

ABD’nin Nevada eyaletinde bir şüphelinin 2 erkek kuaförüne girip, kuaförleri öldürdüğü iddia edildi. Son girdiği kuaförde ise tıraş olan kişinin polis çıkması gerilim dolu anlar yarattı.

ABD’nin Nevada eyaletindeki bir kuaföre korku dolu anlar yaşandı. Daha önce 2 kuaföre girerek, insanları öldürdüğü iddia edilen şüphelinin son girdiği kuaförde baltayı taşa vurması kameralara yansıdı. Şüphelinin dükkana girer girmez kuaför olan kişiye ateş etmesi ve polis olduğunu bilmediği müşteriyi arka tarafa geçirmesiyle silahlar ateşlendi.



Polis, şüphelinin arkasını dönmesiyle birlikte anında birkaç el ateş ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diğer yandan, diğer koltukta başında havlu sarılı olan müşterinin hiç yerinden kıpırdamadan ‘ölü taklidi’ yapması dikkat çekti. Şoka girdiği tahmin edilen müşteri, olaylar gerçekleşirken başındaki gözlerini kapatan havluyu yerinden bile oynatmadı.