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Kayıp Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu! Ailesi gözyaşlarına boğuldu: Yürek dağlayan anlar

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Müslüme'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye götürülecek.

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