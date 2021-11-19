Kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulundu! Müslüme'nin cesedi bakın nerede çıktı
MERSİN Gülnar ilçesinde kayıp olan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'dan kötü haber geldi. Arama çalışmalarının 10. gününde Müslüme'nin cesedi bakın nerede bulundu...
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürerken acı haber geldi. Yörük kızı Müslüme'nin cesedi, bir dağ başında bulundu. Küçük kızın 3-4 gün önce ölmüş olduğu düşünülüyor.
10 Kasım'da kaybolan Müslüme Yağal'ı bulmak için Mersin ayağa kalkmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Ülkü ocaklarını aramalara yönlendirmişti. Umutla aranan küçük yörük kızını bulmak için dağ taş arandı. Bugün küçük kızdan umutları söndüren haber geldi.
Müslüme'nin cesedi bugün bulundu
Küçük yörük kızı Müslüme'nin cenazesi ailesinin konakladığı yere 7 km uzaklıktaki Karağağaç mevkiinde bir dağ tepesinde bulundu. Küçük kızın cesedini bir köylü buldu. Cesedin bulunduğu yer daha önce bakılan yerlerden biri değil.
Oraya tek başına gitmesi imkansız
Cesedin bulunduğu yer küçük Müslüme'nin yürüyerek gitmesinin imkansız olduğu bir nokta. Aile henüz Müslüme'nin cesedini tespit etmedi. Ancak bölgede başka kayıp olmadığı için cesedin Müslüme'ye ait olduğu düşünülüyor. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.