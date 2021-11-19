Kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulundu! Müslüme'nin cesedi bakın nerede çıktı

Oraya tek başına gitmesi imkansız

Cesedin bulunduğu yer küçük Müslüme'nin yürüyerek gitmesinin imkansız olduğu bir nokta. Aile henüz Müslüme'nin cesedini tespit etmedi. Ancak bölgede başka kayıp olmadığı için cesedin Müslüme'ye ait olduğu düşünülüyor. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.