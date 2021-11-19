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Kayıp Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu! Babası böyle demişti

MERSİN Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Müslüme Yağan'ın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Müslüme Yağan'ı 10 gündür büyük bir ekip arıyordu. Küçük kızın babası 'Dağ taş adam oldu. Müslüme bulunacak' diye konuşmuştu. 

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