Müslüme Yağal ölü bulundu! Müge Anlı son görüntülerini vermişti
MERSİN 10 gündür yörük kızı Müsleme Yağal'ı arıyordu. 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi ailesinin çadırına 7 km uzakta bir dağ başında bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Küçük kızın çadırdan yürüyerek 7 km uzaktaki dağlık alana gitmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. Müge Anlı Müslüme'nin son görüntülerini ve ailenin hayatını anlatan bir video yayınlamıştı.