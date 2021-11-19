Müslüme Yağal ölü bulundu annesi 2.5 yaşındaki Yörük kızının acısıyla yandı
MERSİN Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu. Annesi acı haberle yıkıldı.
Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.
Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Müslüme'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye götürülecek.