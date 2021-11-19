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Sosyal medya onu konuşuyor! Düzce'de deprem anında yaptığı izleyenleri duygulandırdı

DÜZCE'de 5 büyüklüğündeki deprem esnasında okçuluk antrenörünün engelli sporcusunu üzerine kapanarak korumaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki salonda antrenman yaptıkları sırada depreme yakalanan antrenör Gökhan Cengiz'in engelli sporcusunun üzerine kapanması, sarsıntının ardından sporcusunu dışarı çıkartması yer alıyor. Cengiz, yaptığı açıklamada, deprem esnasında 9 yaşındaki engelli sporcusuyla antrenman gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tam antrenmanı bitirme aşamasına gelmiştik, birlikte depremi yaşadık. O anda çatıdan bir şeyler düşebilir diye düşündüm. Refleks olarak sporcumun üzerine kapandım. Allah'a şükür, çatıdan bir şey düşmedi." dedi.

Sarsıntının sona ermesinin ardından sporcusunu dışarıya çıkartarak velisine teslim ettiğini belirten Cengiz, "Benim de iki çocuğum var. 'Onlara bir şey oldu mu acaba?' düşüncesiyle telaşlanarak onların yanına koşmaya başladım. Sonra kendi ailemin yanına gittim, onları dışarıya çıkarttım. Daha sonra ailemle birlikte sporcumun yanına geldim. Sporcumun annesi telaşlanmış. Annesi aradı, herhangi bir problem olmadığını, dışarıya çıkarttığımızı, çok sorun teşkil edecek bir şey olmadığını anlattık." şeklinde konuştu.

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