Ertuğrul Özkök zeybek görüntülerini paylaştı

1986 yılından bu yana aralıksız çalıştığı Hürriyet gazetesinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Ertuğrul Özkök, bir mekandaki zeybek görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak, "Diyarbakır'da halayda sınıfta kaldım. Eskişehir'de zeybeğime kaç puan?" diye sordu.

Sosyal medya hesabından zeybek oynadığı görüntüleri paylaşan Ertuğrul Özkök, Diyarbakır'daki halay görüntülerine atıf yaptı. "Diyarbakır'da halayda sınıfta kaldım. Eskişehir'de zeybeğime kaç puan?" diye soran Özkök, şöyle yazdı:

"Geçen Cuma akşamı Eskişehir'de Mustafa Taviloğlu'nun balık sergisinden sonra yemekte zeybek oynadım. Diyarbakır'da halaydan sonra epey dayak yemiştim. Zeybeğime 10 üzerinden kaç puan? Herkese sevdanın yolları, bana yine dayaklar mı yani?"