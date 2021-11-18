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Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi torun heyecanı sardı... Anlatırken sesi titredi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatltuğ, gelini başak Dizer'in hamile olduğu haberlerine ilişkin açıklama yaparken duygu dolu anlar yaşadı. Sesi titreyen Nurten Tatlıtuğ, bu sevincin başka bir duyguya benzemediğini ifade etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ, torun heyecanını ve mutluluğunu TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında anlattı.

5 yıl önce yurtdışında evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer'den bebek müjdesi geldi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Babaanne olacak olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, canlı yayına telefonla bağlanarak mutluluğunu dile getirdi.

Mutluluktan ve heyecandan sesi titredi

"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum" diyen Tatlıtuğ'un konuşurken sesi titredi.

Nurten Tatlıtuğ torun sevincini "Çok mutluyum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum." diye aktardı.

Öte yandan hamileliği hakkında 2. Sayfa sunucularına mesaj göndererek duygularından bahseden Başak Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

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