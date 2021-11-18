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İstanbul'da düğün konvoyunda maganda dehşeti! Rastgele ateş açtı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Maltepe’de düğün konvoyuna sahte çakar tertibatı taktığı otomobille katılan bir vatandaş yanında taşıdığı silahla havaya rastgele ateş açtı. Polis tarafından yakalanan şahsa bin 339 TL para cezası uygulandı. Şahsın silah ile havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya sahte çakar taktığı araçla katılan Mehmet Çiltepe isimli şahıs aracından çıkarak yanında taşıdığı kurusıkı silahla rastgele havaya ateş açtı. Düğün konvoyunda terör estiren şüpheli şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca polis ekipleri harekete geçti. Şahıs polis ekipleri tarafından ikametinde yakalandı. Yapılan adli işlemle birlikte şahsa trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası uygulandı. Aracına sahte çakar taktıran şahsın düğün konvoyunda havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

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