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Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı fena kapıştı

Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı, hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi bir araya geldi.

Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'da bir kez daha karşı karşıya geldi.

Dev derbi öncesi takımlarını değerlendiren ikili karşılaşmanın sonucuna ilişkin iddiaya girerken bir de bilek güreşi yaptı. 

İkili zaman zaman birbirlerinin bileklerini bükse de Rasim Ozan Kütahyalı, bileğinin uyuştuğunu söyleyerek karşılaşmayı yarıda bıraktı.

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