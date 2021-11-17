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Küçükçekmecede okulda Sefo 'Bilmem mi' şarkısı teneffüse çıkan çocukları coşturdu

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir okulda çocukların tenefüs saatinde çalan Sefo 'Bilmem mi' parçası çocukları adeta coşturdu. Şarkıyı hep bir ağızdan eksiksiz şekilde haykırarak söyleyen çocukların havadan çekilmiş videosu sosyal medyada viral oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir okulun tenefüs saatinde okul yönetimi tarafından çalılanan, son günlerin trend şarkısı 'Bilmem mi' minikleri adeta coşturdu. Tenefüse çıkan çocukların haykırırcasına hep bir ağızdan söylediği şarkı sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan şarkıyı söyledi

Tenefüs saatinde okul bahöçesinde bulunan yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın' dedi. Sefo'nun da o anları Twitter'da paylaşması ile görüntüler viral oldu.



Rapçi Sefo o okulda konser vermek istiyor

Rapçi Sefo viral olan görüntülerin ardından bir tweet daha atarak o okulda konser vermek istediğini dile getirdi.



Sosyal medyada viral olan videonun altına binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlardan öne çıkan bazıları:

-Sefo’nun yerinde olsam izler izler sevinçten ağlardım 

-Müdürü tebrik ediyorum. Çocuklarin dilinden ruhundan ne guzeldi anlamis 

-Sefonun yerinde olsam konsere giderim bahçesine okulun

-Çok tatlılar okul idaresinede tebrikler 5 dakika mutluluk o çocuklar için çok şeye bedel

-Harikaaaaa çocuklara cok güzel enerji yüklemesi olmus bayıldımmm

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