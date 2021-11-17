CHP'li Kadir Gökmen Öğüt: NATO demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi

CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, HALK TV'de katıldığı bir televizyon programında, "NATO ve Avrupa demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi." dedi. Öğüt'ün bu sözleri, programın sunucusu Ayşenur Arslan'ın bile tepkisine neden oldu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda şok sözler sarfetti.

Öğüt, “NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO’nun, Avrupa’nın, ‘Türkiye’de demokrasi olsun’ diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsa, 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı” diye konuştu.

Öğüt, müdahale arzusunun ardından “Eskiden yapardı canım. Eskiden dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa’da komünistlerin, İtalya’da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.