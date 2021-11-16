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Kemal bey kimlerle helalleşecek?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Adalet Yürüyüşü”nden sonra şimdi de “Helalleşme Yürüyüşü”ne çıkmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, videolu açıklamalarını “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm.

Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” notuyla paylaştı.

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