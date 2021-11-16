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Osman Öcalan Türkiye'ye mi gömülecek? AK Partili Hülya Nergis'in sözleri tartışma başlattı

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve örgütün bir dönem en önemli isimlerinden biri olan Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü. Mehmet Öcalan, Türkiye'ye gömülmek istediğini söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in, cezaevinde bulunan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 74 askerin katledilmesinden sorumlu tutularak hakkında dava açılan eski PKK yöneticisi kardeşi Osman Öcalan’ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi. 

ETV Kayseri Haber Müdürü Şeyda Ataşır'ın “Bugün terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye’ye gömülmesini istiyoruz’ diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna AK Partili Nergis, “Nerede vefat etti bilmiyorum. Takip etmedim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ataşır, “Irak’ta” karşılığını verdi.

“Böyle bir talep mi var Türkiye’ye gömülmesi ile ilgili? Haberi sizden duydum” diyen Nergis, Ataşır’dan Osman Öcalan’ın koronavirüsten öldüğünü Türkiye’ye gömülme talebinin de Mehmet Öcalan’dan geldiğini öğrendi.

Nergis konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu konuyu devletin yetkili kurumları değerlendirir. Benim için, yani ben, şu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum."

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