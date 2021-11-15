KANAL D Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' göndermesi Twitter'da gündem oldu

KANAL D Yargı dizisi son bölümünde 'Kadir Şeker' mesajı verildi Twitter o sahneyi ayakta alkışladı. 'İyilikten maraz doğar' mesajıyla Kadir Şeker göndermesi yapılan Yargı dizisinin son bölümündeki o sahne sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri ve işlediği hikayesiyle adından söz ettiren ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde 'Kadir Şeker' mesajı verildi. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle ekranlardaydı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu. Kadir Şeker olayına gönderme yapılan dizideki "Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum" sözleri Twitter'da gündem olurken binlerce kişi de "Kadir Şeker'in unutulmadığı görmenin kendilerini iyi hissettirdiği" yorumunu yaptı.

Kadir Şeker sahnesi damga vurdu

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle ekranlardaydı. Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.







"Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum"

Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişinin, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" dediği sahnede Kadir Şeker'in başından geçenler tek tek anlatıldı.