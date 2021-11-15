Ürdün ile İran Kadın Milli Futbol Takımları maç yaptı! İran'ın kalecisi erkek çıktı

İRAN Kadın Milli Takımı ile Ürdün Kadın milli Takımı karşı karşıya geldi... İran'ın kurtardığı penaltılarla dikkat çeken kalecisinin erkek olduğu ortaya çıktı. Ürdün, İran'ı FİFA'ya şikayet etti...

Ürdün ile İran arasında oynanan karşılaşmanın ardından büyük tartışma..

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisini FIFA'ya şikayet etti. İddialara göre; Kadınlar Milli maçında, İran Kadın Milli Takımı kalesinde bir erkek görev aldı.

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisini erkek olduğu gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.