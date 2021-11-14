İran'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi. Cep telefonuyla kaydedilen deprem görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıklamıştı.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü olarak 6,4 olarak duyurdu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin açıklamasında göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.