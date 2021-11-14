BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
DÜNYA

İran'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi. Cep telefonuyla kaydedilen deprem görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıklamıştı.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü olarak 6,4 olarak duyurdu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin açıklamasında göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da kasım ayında deniz keyfi! Ünlü sahil doldu taştı
Antalya'da kasım ayında deniz keyfi! Ünlü sahil doldu taştı
Kayseri yağlaması nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Kayseri yağlaması nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Ahmet Kaya'nın mezarına saldırı taşları kırıldı
Ahmet Kaya'nın mezarına saldırı taşları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan belgesel Bilinmeyen kahramanlık destanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan belgesel Bilinmeyen kahramanlık destanı
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin inlerine girildi! Tüyleri diken diken eden görüntüler
Torbacının uyuşturucu zulası için kurduğu sistem polisi şaşkına çevirdi! Kabloları dokundurunca...
Torbacının uyuşturucu zulası için kurduğu sistem polisi şaşkına çevirdi! Kabloları dokundurunca...
İstanbul'da pazarda dehşet! Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
İstanbul'da pazarda dehşet! Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Şimal'e sevgilisi Necati Arıcı'dan hastane odasında yüzük sürprizi! Sevinçten ağladı
Şimal'e sevgilisi Necati Arıcı'dan hastane odasında yüzük sürprizi! Sevinçten ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreninde konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon