Ahmet Kaya'nın mezarına saldırı taşları kırıldı

Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda mezar taşları kırıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın mezarı saldırıya uğradı.

Üç gün sonra ölüm yıldönümü olan Kaya’nın Paris’te Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunan kabrinin mezar taşları kırıldı.

Saldırının kim veya kimler tarafından tahrip edildiği bilinmiyor ancak kabri ziyaret eden kişiler, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu söyledi. Saldırı, bugün mezarı ziyaret edenler tarafından fark edildi.