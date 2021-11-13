Kemal Kılıçdaroğlu video paylaştı aldığı kararı böyle duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

"Önemli bir değişim kapıda, iktidar değişiyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.