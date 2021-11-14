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Antalya'da bankta otururken ölümden döndü! Olayı gören karısı koşup öperek sakinleştirdi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Nurullah Eren’in kullandığı 07 LLM 41 plakalı otomobil, 1058. Sokak'tan 1050. Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akbulut’un kullandığı 68 BK 878 plakalı ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil kaldırımda bulunan ağaç ve banklara zarar verirken, bankta oturup havuzu seyreden Muhittin Çavuşoğlu aracı son anda fark ederek kendisini banktan geri atıp adeta ölümden döndü.

Sevinçten eşinin boynuna sarıldı
Kaza sırasında mısır tezgahının başında bekleyen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu’nun eşi Gülcan Çavuşoğlu, kocasının yerden ayağa kalktığını görünce koşup boynuna sarılarak öptü. Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten Muhittin Çavuşoğlu, “Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendimi ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmez kaza bu olsa gerek. Otururken de, yatarken de buluyor insanı” dedi.

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