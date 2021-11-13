Şimal'e sevgilisi Necati Arıcı'dan hastane odasında yüzük sürprizi! Sevinçten ağladı

Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Şimal'e nişanlısı Necati Arıcı'dan hasta yatağında büyük sürpriz! Hastane odasında Şimal narkoz etkisi altındayken duygusal anlar yaşadı...

Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal’i nişanlısı Necati Arıcı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce çok duygulandı ve onları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bana sarılır mısın?"

Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce şaşkına uğradı. Şimal, "Bana sarılır mısın?" dediği anları takipçileriyle paylaştı. Şimal'in paylaştığı videoyu görenler duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklayan Şimal, bir süredir kemoterapi görüyordu. Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal’i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce çok şaşırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, "Bana sarılır mısın?" sözleri ise görenleri duygulandırdı.

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündemde. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.