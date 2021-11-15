Yılmaz Özdil'den tartışılacak HDP sözleri: Atatürk vizyonunu uygulayan tek parti

Atatürkçü olarak bilinen ve Atatürk konusunda yazdığı kitapla dikkatleri sık sık üzerine çeken yazar Yılmaz Özdil HDP'yi kadın erkek eşitliği konusunda Atatürkçülük uygulayan tek parti olduğunu söyledi. Özdil'in bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kamuoyunda "Atatürkçü" olarak bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den açıklamalar geldi.

Lale Özan Arslan ile yaptığı Youtube yayınında CHP ile HDP'nin gizli ittifakını meşru zemine çekmek için akıl almadık açıklamalar yapan Özdil, HDP'yi yere göğe sığdıramadı.

HDP'nin "demokratik seviyesini" överek konuşmasına başlayan Özdil, "Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP Milletvekilleri, HDP yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse, seçildikten sanra bire bir onu yapmıştır. " dedi.

Yılmaz Özdil bununla da yetinmedi, HDP'yi "Atatürk vizyonunu uygulayan tek parti" olarak tanımladı.

Sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı;

"Kadın erkek eşitliği olarak da baktığımızda, aslında teknik olarak hem Türk kavramına hem Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir ama Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP."

Kalaşnikofa şarjör oldu

Daha önce HDP konusunda katı bir tutuma sahip olan Özdil'in görüşlerindeki bu değişimi eleştiren SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt ise Özdil'i kendi sözleri üzerinden eleştirdi.

Bozkurt, Özdil'in HDP methiyelerine, "“HDP’yi oy vererek Kalaşnikofa mermi olmayın”dan gelinen nokta… O yazı “Siz siz olun. Kalaşnikofa şarjör olmayın” diye bitmişti. Biz de diyoruz ki; Siz siz olun Atatürk ile aldatan omurgasızlara kul olmayın." diyerek tepki gösterdi.