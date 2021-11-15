TV8 O Ses Türkiye erken final yapıyor derken Acun Ilıcalı'dan 'Honki Ponki' şarkısı

TV8 O ses Türkiye 2021 sezonunun reytinglerinin düşük olması nedeniyle erken final yapacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın canlı ve ezbere söylediği 'Honki Ponki' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Acun Ilıcalı'nın beklenmeyen bu hamlesi 'düşük izlenme oranlarını canlandırmak' olarak yorumlandı.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye jüri kadrosundan Hadise'nin çıkartılıp yerine Ebru Gündeş'in geri getirilmesiyle tartışmalarla başlayan bir sezona başlangıç yapmasının ardından yeni yayın dönemine kötü bir başlangıç yapmış ve reytingleri dibe çakılmıştı. Sosyal medyada son günlerde jüri kadrosunda Oğuzhan Koç'un da beklenen enerjiyi vermediğinin konuşulmaya başlamasıyla Acun Ilıcalı bu gidişata adeta el koydu ve devreye girdi. O Ses Türkiye'nin son bölümüne Acun Ilıcalı'nın şarkı söylediği anlar damga vurdu.

Ilıcalı, bir dönemin efsane pop şarkısı Honki Ponki'yi ezbere söyledi ve Acun Ilıcalı'nın kendisinden beklenmeyen bu hamlesiyle son bölümün reytingleri eskiye oranla canlandı.

Yeni format, izleyicilerden kabul görmedi

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda en çok izlenen programlardan biri olan O Ses Türkiye, bu sene istenilen seviyeye gelemedi. Oğuzhan Koç'un jüri üyesi olarak katıldığı yeni format, izleyicilerden kabul görmedi. Programın reytingleri, ilk 100'de 17. sıraya kadar geriledi.

O Ses Türkiye'yi sunan Acun Ilıcalı, jüri üyelerini şaşkına çevirdi. Çoğu Türkçe şarkıdan uzak olması nedeniyle zaman zaman jüri üyelerinin şakalarına maruz kalan Acun Ilıcalı, söylediği şarkıyla dikkat çekti. O Ses Türkiye'nin son bölümünde eski pop şarkılar gündeme gelince Acun Ilıcalı bombayı patlattı.





Ebru Gündeş: İnanamıyorum

Acun Ilıcalı bu sırada ezbere bildiği şarkı ile herkesi şaşırttı.

Honki Ponki şarkısını atlamadan söyleyen Acun Ilıcalı jüriye şoke etti. Ebru Gündeş "İnanamıyorum" derken Beyaz, Oğuzhan Koç ve Murat Boz da bu anlarda epey şaşırdı.





Erken final iddiası

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı ileri sürüldü.



Reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi.









Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.





"Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık"

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı. Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.