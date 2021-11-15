BIST 1.700
DOLAR 9,99
EURO 11,44
ALTIN 597,51
YEREL

Maltepe'de taşlı bıçaklı taraftar kavgası kavga sürücüler de zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı

MALTEPE'de Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı. D-100 Karayolu'ndaki trafiğin aksamasına da neden olan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.  

Maltepe'de dün oynanan Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı.

Maç sırasında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup taraftarları ara sokaklara kaçtı.  Öte yandan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan grupları ayırmakta güçlük çektiği görülürken, D-100 Karayolu'na da taşan kavga trafiğin aksamasına neden oldu. Grupların ayrılmasından sonra trafik normale döndü.  

ı 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
KANAL D Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' göndermesi Twitter'da gündem oldu
KANAL D Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' göndermesi Twitter'da gündem oldu
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında kızdıran soru
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında kızdıran soru
Sokak ortasında eşine sözlü şiddet uyguladı! Hastanede polislere saldırdı
Sokak ortasında eşine sözlü şiddet uyguladı! Hastanede polislere saldırdı
Elbet Bir Gün 3. bölüm fragmanı
Elbet Bir Gün 3. bölüm fragmanı
Elkızı 5. bölüm fragmanı
Elkızı 5. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı
Ada Masalı 22. bölüm fragmanı
Ada Masalı 22. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı
Sana Söz 3. bölüm fragmanı
Sana Söz 3. bölüm fragmanı