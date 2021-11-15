Abdurrahman Dilipak 6. aşıda çip takacaklar oğlumun beynine İngilizce yüklettim

Covid 19 aşı karşıtlığında başı çekenlerden olan Abdurrahman Dilipak'tan garip iddialar geldi. Abdurrahman Dilipak altıncı koronovirüs aşısıyla insanların beynine çip takılacağını söyleyip oğluyla ilgili bomba bir itirafta bulundu. Dilipak oğlunun beynine İngilizce yüklettiğini söyledi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'deki koronavirüs aşı karşıtlarının başında geliyor. Daha önce aşıyla çip takılacağı iddialarını bir çok kez dile getiren Abdurrahman Dilipak, şu ana kadar çipli aşı vakası yaşanmayınca vites değiştirdi. Abdurrahman Dilipak Haber Global'da katıldığı canlı yayında yeni bir iddiada bulundu. Dilipak, insanlara 6. aşıyla birlikte çip takılacağını öne sürdü. Dilipak canlı yayında şunları söyledi:



-"2025 geçiş dönemi, global resetçiler için. Starlink projesini tamamladılar, 5G'yi tamamlamak üzereler, insanın yerini alacak olan humonoid isimli robotlar hazırlanıyor. Bunun yanında, cyborg'ler. İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar."

Oğlumun beynine İngilizce yüklettim

Haber Global ekranlarından Buket Aydın ile Tarafını Seç programında konuşan Abdurrahman Dilipak oğluyla ilgili de garip bir itirafta bulundu. Türkiye'de ilk internet şirketini kendisinin kurduğunu öne süren Dilipak şunları söyledi:

-Benim şöyle bir özelliğim var. Türkiye'de ilk internet şirketini ben kurdum. İlk beynine kayıt yapılan kişilerden biri de benim oğlumdu. Bilgisayarı kuran şirketin oğlum Türkiye temsilcisiydi. Ben diyorum ki... Ben büyük oğlumun beynine 20 yıl önce ileri derecede İngilizce kaydettim. Hipnozla karışık elektronik sistem üzerinden bir denemeydi.

Tanrı ile bağı kesiyorlar

''Tanrı'nın yeryüzüyle bağlantısını kesip dini sürekli engelliyorlar'' diyen Dilipak, ''Korkunç bir dayatma ile karşı karşıyayız. Google lehime olan 3 milyon kaynağı serverlerından sildi'' dedi.