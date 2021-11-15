Hande Sarıoğlu'ndan olay 'Temel İçgüdü' pozu! Ertan Süzgün'e mesir macunu istedi

Hande Sarıoğlu YouTube üzerinden Ertan Süzgün ile yaptığı programda yaptıklarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bu kez Instagram'da paylaştığı 'Temel İçgüdü' pozuyla gündeme gelen Sarıoğlu, bu paylaşımın hemen ardından partneri Ertan Süzgün için Manisalılardan 'mesir macunu' istedi.

Hande Sarıoğlu oryantal dansı sonrası Habertürk'teki işinden gönderilmesiyle gündem olmasının ardından YouTube'da Ertan Süzgün ile yapmaya başladığı programda tavırları ve kıyafetleriyle sansasyon yaratmaya devam ediyor. Hande Sarıoğlu, Instagram sayfasında, sık sık giymeyi tercih ettiği file çoraplarıyla çekildiği fotoğrafı 'Temel İçgüdü' notuyla paylaştı. Temel İçgüdü pozuyla sosyal medyada etkileşimini yükselten Hande Sarıoğlu, iddialı paylaşımının ardından bu kez de programdaki partneri Ertan Süzgün'e mesir macunu yedirdiği ve Manisalı izleyenlerine 'Mesir macunu gönderin' mesajı verdiği videosuyla olay yarattı.