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Kayseri'de hırsız, Tarzan gibi tırmandı, tek hamlede pencereyi açtı

KAYSERİ'de 12 hırsızlık olayına karışan 6 kişi, polisin yaptığı çalışmalar neticesi yakalandı. Hırsızın gündüz vakti bir evin penceresine tırmanıp pencereyi tek hamlede açması kameralara yakalandı...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.’nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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