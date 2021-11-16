Sophia Urista idrar skandalı konserde hayranının yüzüne işedi!

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserde bir skandala imza attı. Binlerce kişinin önünde soyunan solist, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserde son yaptığı hareket ile adeta bir skandala imza attı ve sosyal medyada binlerce tepki aldı. Konserde kendisini izlemeye gelen binlerce kişinin önünde pantolonunu çıkarıp soyunan Urista, kendisini sahneye atan ve yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.





Skandal! Herkesin önünde pantolonunu indirip...

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu. Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada ağızları açık bırakan bir harekete imza attı.





Bir hayran sahneye çıkarak yere uzandı. Solist ise binlerce kişiye aldırış etmeden pantolonunu indirerek hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Grup arkadaşları da şoke oldu!

Brass Against grubundan yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığı ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söyledi.

Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizdi.