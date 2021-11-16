TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Fahriye Evcen'in şarkısı büyüledi

TRT'de 15 Kasım Pazartesi akşam son bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen'in söylediği şarkı izleyenleri büyüledi. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in sesiyne övgüler yağdırıldı.

TRT1'de 15 Kasım Pazartesi 2. bölümü yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünü canlandıran Fahriye Evcen'in türkü söylediği sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı. İkinci bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Alparslan dizisinde Evcen, söylediği şarkı ile izleyenleri sesine hayran bıraktı.

Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Akça Hatun özellikle sosyal medyada çok merak ediliyor. Son günlerde dizinin popülerliğinin de artmasıyla tarih araştırmalarının zirvesine oturan Akça Hatun'un son bölümdeki bir sahnede 'hırs' ve 'intikam'ı çağrıştıran 'Atalarına yemin ettiği' sahne dizinin sevenleri tarafından, dizide önemli bir rolü olan Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.