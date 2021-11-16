BIST 1.702
DOLAR 10,10
EURO 11,49
ALTIN 605,18
MAGAZİN

TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Fahriye Evcen'in şarkısı büyüledi

TRT'de 15 Kasım Pazartesi akşam son bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen'in söylediği şarkı izleyenleri büyüledi. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in sesiyne övgüler yağdırıldı.

TRT1'de 15 Kasım Pazartesi 2. bölümü yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünü canlandıran Fahriye Evcen'in türkü söylediği sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı. İkinci bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Alparslan dizisinde Evcen, söylediği şarkı ile izleyenleri sesine hayran bıraktı.

Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Akça Hatun özellikle sosyal medyada çok merak ediliyor. Son günlerde dizinin popülerliğinin de artmasıyla tarih araştırmalarının zirvesine oturan Akça Hatun'un son bölümdeki bir sahnede 'hırs' ve 'intikam'ı çağrıştıran 'Atalarına yemin ettiği' sahne dizinin sevenleri tarafından, dizide önemli bir rolü olan Akça Hatun'un hain mi, yoksa casus mu olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum
Sakarya'da gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı
Sakarya'da gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı
Sophia Urista idrar skandalı konserde hayranının yüzüne işedi!
Sophia Urista idrar skandalı konserde hayranının yüzüne işedi!
Osman Öcalan Türkiye'ye mi gömülecek? AK Partili Hülya Nergis'in sözleri tartışma başlattı
Osman Öcalan Türkiye'ye mi gömülecek? AK Partili Hülya Nergis'in sözleri tartışma başlattı
Aşk Mantık İntikam 22. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 22. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9. bölüm fragmanı
Yılmaz Özdil'den tartışılacak HDP sözleri: Atatürk vizyonunu uygulayan tek parti
Yılmaz Özdil'den tartışılacak HDP sözleri: Atatürk vizyonunu uygulayan tek parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi
Abdurrahman Dilipak 6. aşıda çip takacaklar oğlumun beynine İngilizce yüklettim
Abdurrahman Dilipak 6. aşıda çip takacaklar oğlumun beynine İngilizce yüklettim
Hande Sarıoğlu'ndan olay 'Temel İçgüdü' pozu! Ertan Süzgün'e mesir macunu istedi
Hande Sarıoğlu'ndan olay 'Temel İçgüdü' pozu! Ertan Süzgün'e mesir macunu istedi