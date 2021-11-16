Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum

Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, aynı yarışmadan arkadaşı ve vücut geliştirme şampiyonu Aleyna Çalışkan ile yaşadığı aşka ilişkin haberin basına yansıma şeklinden rahatsız olduğunu belirterek, alaycı bir üslupla video paylaştı.

Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya, vücut geliştirme şampiyonu Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. Karacakaya, aşk haberinin basına yansıma şeklinden rahatsız olduğunu açıkladı. Karacakaya, "24 yaşındayım. İki çocuğum var. Böyle fotoğraflarımın çıkması beni zarara soktu!" dedikten sonra, "Şu zihniyetinizi değiştirin artık" diyerek sitem etti. Batuhan'ın alaycı üslubu sosyal medyada dikkat çekti.