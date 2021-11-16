AK Partili Mehmet Özhaseki LGBT açıklamasıyla ezber bozdu

Mehmet Özhaseki'ye LGBT hakkında ne düşündüğü sorusunda ezber bozan bir açıklama yaptı. Bir hikaye anlatan Özhaseki, "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" diye cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programda sorulan soru üzerine LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.

Özhaseki Merkez Efendi hikayesiyle örnek göstererek şunları söyledi:

"Küçük bir hikaye anlatmak isterim. İstanbul'da Sümbül Efendi talebelerini toplar. 'Siz tanrı olsaydınız ne yapardınız?' diye sorar. Önce hepsi 'Tövbe Estağfirullah' diyorlar. Sonra 'Oğlum cevap verin' diyor cesaretlendiriyor. Biri diyor 'Kötülükleri yok ederdim', öbürü 'Fakirliği kaldırırdım.' Ellerine tanrısal bir güç gelince hepsi söylüyor.

Orada bir çalışkan öğrenci var Musa Muslihiddin (Merkez Efendi). Ona soruyor 'Sen ne yapardın Musa?' diyor. 'Her şeyi merkezinde bırakırdım.' diyor. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmamıştır. Her şey zıttıyla kaimdir. Allah denge üzerine yaratmıştır. Hiçbir şeyi yok ederdim demek olmaz. Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var.

Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre."