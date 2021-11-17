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Türk usulü iş güvenliği önlemi! İki kafadar hem korkuttu hem güldürdü

BURSA'da görenlere "yok böyle tedbir" dedirten manzara... Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü....

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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