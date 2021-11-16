ATV Müge Anlı'da Manisalı marangoz cinayeti! Cinsel organının fotoğrafını yollamış!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan, başı ve vücudu ayrı bölgelerde kesik halde bulunan Manisalı marangoz Abdurrahman Aysu cinayetinde akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. Aysu'nun sosyal medyadan kadınlara ve hatta eşinin yeğenine cinsel organının fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir cinayet ele alınıyor. Manisa'da marangoz olarak geçimini sağlayan Abdurrahman Aysu'nun şüpheli ölümünde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı. Bu ayrıntıların ardından Müge anlı bunun bir 'utanç cinayeti' olabileceği hususuna dikkat çekti.

Müge Anlı'nın programında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetinde yeni ve şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana taşıdığı cinayetle ilgili şaşkına çeviren detayları paylaştı. Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde ailesiyle tartışıp ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Günlerce eve gelmeyen ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Abdurrahman Aysu'nun, kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde cenazesine ulaşıldı.





Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana taşıdığı cinayetle ilgili şaşkına çeviren detayları paylaştı. Müge Anlı'nın aktardığına göre geçirdiği bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu'nun psikolojisi bozulmuştu. Marangoz olduğu için iş konusunda problemler yaşayan ve yanlış arkadaş çevrelerinin içine giren Aysu, zamanla tavırları değişerek sinirli ve saldırgan bir yapıya bürünmüştü.

Bu süreç içinde kadınlara karşı büyük bir zaafı oluşan Abdurrahman Aysu, son zamanlarda da cinsel organının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Öyle ki eşinin yeğenine bile uygunsuz fotoğrafını gönderen Abdurrahman Aysu, kendisine tepki gösterildiğinde ise "Bu fotoğraflarda ne var?" sözüyle karşılık veriyordu.