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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya velayet göndermesi! Melisa'yı Miami'ye almak istiyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Miami'de yaşama kararı almasının ardından kızı Melisa'nın velayetinin kendisinde olmasını istediği açıklamalarını sosyal medyadan paylaşınca hem tepki aldı hem de desteklendi. İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı o video...

Şeyma Subaşı'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya kızının velayetinin kendisinde olmamasına tepki gibi bir video... Sosyal medya hesabından kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" dedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, hem tepki aldı hem de desteklendi. Paylaşımına binlerce yorum yağan Şeyma Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır" dedi. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, uzun süredir babası Acun Ilıcalı ile İstanbul'da olan kızı Melisa'nın yanında olması gerektiğini belirten Subaşı, "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır." dedi. Subaşı'nın bu sözleri, 'Eski eşi Acun Ilıcalı ile arasında kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun bir süredir Miami'de yaşıyor. Ara ara kızı Melisa'yı görmek için Türkiye'ye gelen Subaşı, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. (Gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama) Kararı tek başına veremiyorsun işte" notunu ekledi.

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