İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski işi bakın neymiş? Şarkıcı Karsu ile yemek videosu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu şarkıcı Karsu ile kamera karşısına geçip yemek yaptı. İmamoğlu eski işinin lokantacılık olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi adını taşıyan YouTube kanalı için Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu ile yemek videosu çekti. İmamoğlu ile şarkıcı Karsu Dönmez'in yemek üzerine sohbet ettikleri ve yemek hazırladıkları videoda, İmamoğlu'nun "Ben eskiden lokantacıydım" sözlerine çok şaşıran ünlü şarkıcı Karsu "Gerçekten mi?" diye sordu ve şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Son dönemin parlayan şarkıcılarından, sempatikliği ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Karsu, Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı için yemek videosu çekimlerine katıldı. Karsu, İmamoğlu hakkında bilmediği bir detayı öğrenince şoke oldu.







"Piyaz yapardım ben, lokantam vardı"

İmamoğlu, yemek hazırladıkları sırada Karsu'ya dönerek, "Piyaz yapardım ben, lokantam vardı" dedi.

"92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım"

İmamoğlu, "92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım. Daha doğrusu üstüme kaldı. Yöresel bir köftemiz vardı bizim, Akçaabat köftesi. İlk olarak biz açtık, bizden önce İstanbul'da açan yoktu. Ustam nazlıydı, bazen köfte çıkmazdı elinden. Ben köfteye yapmaya bile öğrenmeye gittim o zaman" diye sözlerini sürdürdü.